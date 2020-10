Webwinkel-top 100: nieuwkomer Amazon brengt markt in beweging

Vanuit het niets groeide Amazon uit tot de op vijf na grootste webwinkel van Nederland. Qua omzet is de e-tailer nog altijd ruim vijf keer zo klein als bol.com, maar de strijd om de consument is geopend.

Vriend en vijand waren het er over eens, afgelopen maart: met de komst van een Nederlandse internetfiliaal van Amazon zou het webwinkellandschap weleens flink kunnen worden opgeschud.

Wie alle analyses naast de woensdag verschenen Twinkle100 legt, zou kunnen denken dat het zo’n vaart niet loopt. In het overzicht van de grootste 100 webwinkels van Nederland is Amazon met een geschatte omzet van 400 miljoen euro geen grote jongen.

Toch bedreigt de Amerikaanse webwinkelgigant direct en indirect de gevestigde orde: bol.com (met een geschatte jaaromzet van bijna 2,2 miljard euro de grootste Nederlandse webwinkel) en Coolblue (met een jaaromzet van ruim 1,1 miljard euro nummer 2). Maar ook minder bekende webwinkels hebben het nakijken.

Bodemprijzen

Twee gezichten heeft Amazon: een vriendelijke variant, waarmee links en rechts consumenten worden gepaaid. En een onvermurwbare, altijd gericht op concurrerende websites. Wie beide diep in de ogen kijkt, ziet vastberadenheid om het Nederlandse webwinkellandschap flink in beroering te brengen. Ruim 7 maanden nadat Amazon.nl zijn onlinedeuren opende, plukken de consumenten daar de eerste vruchten van.

Dat laat zich nog het beste illustreren aan de hand van de prijzen van LEGO-dozen. Die gingen de afgelopen maanden diverse keren voor bodemprijzen over de toonbank van Amazon. Zo kostte de gloednieuwe LEGO Technic Volvo Kieptrailer er net geen 180 euro: 70 euro goedkoper dan de LEGO-adviesprijs en minimaal 15 euro onder die van concurrenten.

Lamborghini

Eerder kregen klanten 100 euro korting op de LEGO Technic Lamborghini Sián KFP.

De bodemprijzen verlokten bol.com en kleinere webwinkels in Nederland en België om hun prijzen ook te laten zakken. Met kortingen van zo’n 15 euro per bouwdoos slaagden ze er echter niet in om echt een vuist te maken tegen Amazon.

De komst van Amazon.nl maakt de Nederlandse webwinkelmarkt ook gevoelig voor buitenlandse invloeden. Zo profiteerden Nederlandse consumenten vorige week op Amazon.de van aanbiedingen op spelcomputers, oordopjes en software toen de webwinkel inspeelde op een kortingsactie van de Duitse MediaMarkt.

Nederlandse webwinkels worden zo door de komst van Amazon gedwongen om mee te bewegen met aanbiedingen van partijen die oorspronkelijk geen concurrenten voor hen waren.

Lockdown

Toch is het niet allemaal kommer en kwel voor de Nederlandse webwinkels. Zo profiteert bol.com van thuiszittende consumenten. Coolblue sloeg zijn vleugels uit naar Duitsland om daar de consument te veroveren. Het blijft oppassen geblazen, want klantentrouw op internet heeft vaker betoond zijn grenzen te hebben. Zeker bij webwinkels wijken consumenten zomaar uit naar de concurrent als ze daar een betere deal kunnen scoren.