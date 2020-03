Webwinkel JD.com verwacht omzetgroei ondanks impact virus

De Chinese webwinkel JD.com verwacht dat zijn omzet in het lopende kwartaal met meer dan 10 procent zal toenemen ondanks de impact van het nieuwe coronavirus. Wel benadrukt de kleinere branchegenoot van Alibaba dat het om een voorlopige raming gaat en dat er onzekerheden zijn in verband met de virusuitbraak.

De internethandelaar zag in het vierde kwartaal van 2019 de omzet op jaarbasis met bijna 27 procent groeien tot ruim 170 miljard yuan, omgerekend 22,4 miljard euro. De nettowinst kwam uit op omgerekend 475 miljoen euro. JD.com deed onder meer goede zaken op Singles Day, het Chinese antwoord op Valentijnsdag. Ook lokte het bedrijf meer klanten, met name in kleinere steden in China.

Alibaba waarschuwde onlangs dat de uitbraak van het coronavirus de omzetgroei in het lopende kwartaal zal raken.