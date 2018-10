Websuper Picnic ontpopt zich als moderne melkman

Lang wachten bij de kassa in de supermarkt. Niet meer nodig, zegt onlinesupermarkt Picnic. De jonge supermarkt bezorgt de boodschappen standaard bij de klant aan huis. Net zoals de melkboer vroeger deed. Sinds deze week ook in de wijken Amsterdam-West en de Jordaan. De bezorgservice groeit als kool.

Een soort rijdend ladeblok. Zo omschrijft woordvoerder Ruben Vermijs de smalle elektrische bestelwagentjes van Picnic. De bezorger schuift de kratten boodschappen zo uit de auto. Zo hebben de bestelauto’s zo min mogelijk loze ruimte, zegt de Vermijs.

Naast duurzaamheid is efficiëntie namelijk ook onderdeel van het nieuwe winkelconcept. Daarmee probeert het drie jaar jonge bedrijf de supermarktwereld te veroveren.

„Nooit wachten op je boodschappen”, en: „Alle boodschappen, laagste prijs.” Zo prijst Picnic zijn thuisbezorgdienst aan op de website. Als haarlemmerolie voor allerlei supermarktperikelen. Misgrijpen en lang wachten bij de kassa prijken in de top 3 van de ”ergernisindex” voor klanten die brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel opstelde.

Het idee achter de thuisbezorgservice is dat de tijd die het kost om levensmiddelen in te slaan beter besteed kan worden. „Laat ons het toiletpapier en de flessen cola brengen. En ga zelf met de kinderen naar het park of naar die ene speciale olijfoliezaak in de stad”, zegt Vermijs. Dat mensen met onlinebestellingen niet meer hun vaste ‘loopje’ hebben naar de winkel en de fysieke omgeving van een winkel missen, ziet Picnic daarom niet als een sociale verarming.

Picnic werpt zich op als de moderne melkman. „Met de service van zo’n zestig jaar geleden en het gemak van nu.” Dat bestellen alleen via de app kan, hoeft geen belemmering te zijn, zegt Vermijs. Uit testen bleek dat ook ouderen volop iPads gebruiken.

Ideale schoonzonen

Het retroconcept vertaalt zich in het extra stapje dat de bezorger zet voor zijn of haar klant. De chauffeur zet gerust de boodschappenkrat in de keuken, zegt Vermijs. Of hij of zij mag weten waar de sleutel van het schuurtje ligt. Zodat de bestelling meteen weggezet kan worden. „Wij hebben de ideale schoonzonen en -dochters in dienst.”

Achter de websuper gaat een verregaand geautomatiseerd werkproces schuil. De klant bestelt in de telefoonapp de boodschappen. In het magazijn van Picnic verzamelen de medewerkers de producten. Met in hun hand een computer. De navigatie in de computer wijst de ”shoppers” de route door het magazijn. Op die manier is de kans volgens Picnic minimaal dat de verkeerde artikelen in het mandje belanden.

Op zijn beurt bestelt Picnic zijn artikelen bij leveranciers die ook computergestuurd te werk gaan. Als er 12.013 broden nodig zijn, krijgt Picnic dat aantal van de bakkerij, en geen 12.500 stuks. De supermarkt hoeft daardoor geen voedsel weg te gooien, aldus de woordvoerder.

Zo scherp inkopen, lukt een gewone supermarkt nooit helemaal, zegt Vermijs. Daarnaast is een winkel gebonden aan een bepaalde indeling. Zomaar nieuwe producten in de schappen erbij zetten, is er vaak niet bij. Picnic daarentegen plaatst er makkelijk wat schappen bij. Bijvoorbeeld om aanbod van een lokale ondernemer te verkopen. „Makkelijk voor hen”, zegt Vermijs. „Hun producten worden zo ook buiten de regio verkocht.”

Honing uit Ede

Dat versproducten van regionale ondernemers tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank gaan, verklaart Vermijs uit een combinatie van vraag naar biologische producten en de gunfactor. „Als je in Ede woont en daar verkoopt een imker honing, dan is het leuk dat die honing makkelijk te bestellen is.” Vaak gunnen mensen de klandizie aan een lokale zaak.”

Een van die lokale leveranciers die gebruikmaakt van Picnics diensten is chocolaterie De Bonte Koe. De ambachtelijke chocolatier heeft winkels in Schiedam, Den Haag en Rotterdam. In de regio Zuid-Holland zijn de chocoladerepen van De Bonte Koe vrij bekend, zegt eigenares Carmel Klein. Sinds het bedrijf is aangesloten bij Picnic merkt Klein dat het aantal bestellingen stijgt.

De bezorgdienst heeft een vrolijke uitstraling, zegt Klein. „En dat de super met elektrische auto’s rijdt, spreekt onze klanten, vooral jongvolwassenen, aan.”

Duurzaamheid doet het blijkbaar goed onder de klanten. Hoever gaat Picnic in het streven naar milieuvriendelijkheid? In de promotievideo van de websuper verschijnen dieselvrachtwagens in beeld. De levensmiddelen worden door de leveranciers niet elektrisch aangevoerd, erkent Vermijs. Wel vraagt Picnic leveranciers om plastic te besparen bij het verpakken.

Zonne-energie

Met zonne-energie moet de bedrijfsvoering duurzamer worden. „Het dak van het distributiecentrum in Diemen ligt al vol met zonnepanelen”, zegt Vermijs. De elektrische bestelauto’s rijden nog lang niet in iedere plaats in Nederland. Of alle ‘witte vlekken’ op de kaart verdwijnen, kan Vermijs niet zeggen. Om de groeiende vraag aan te kunnen, heeft Picnic meer bestelauto’s nodig. Voorlopig heeft de onlinesuper daar zijn handen vol aan.