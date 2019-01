„Website vlees.nl niet misleidend”

De informatie die de stichting Vlees.nl op haar website heeft staan, is nergens oneerlijk of misleidend. Dat heeft –volgens de stichting– de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een procedure die was aangespannen door de actiegroep Varkens in Nood. De uitspraak zelf was donderdag nog niet openbaar.

Volgens woordvoerder Dé van de Riet van Vlees.nl heeft de rechtbank tientallen pagina’s en teksten van de website tegen het licht gehouden, omdat Varkens in Nood daar kritiek op had. Het betrof onder meer informatie over dierenwelzijn, het slachtproces, diergezondheid, transport en welzijn & milieu.

„Volgens de rechtbank is voor bezoekers duidelijk wat er staat en van wie het komt. De gemiddelde consument kan de informatie goed wegen. Onze teksten zijn neutraal geformuleerd en informatief en nergens oneerlijk of misleidend”, zegt Van de Riet.

Volgens hem gaat het om een fundamentele kwestie, omdat Varkens in Nood inspraak wilde in informatie die Vlees.nl verspreidt. „Je moet er toch niet aan denken dat we hier onder de censuur van radicale groepen zouden komen te staan. De rechter heeft gelukkig een stevige streep getrokken.”

Varkens in Nood laat weten de uitspraak te bestuderen. In een eerste reactie zegt een woordvoerster het „volledig oneens” te zijn met de uitspraak. Zij verwijst naar twee eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie, waarin informatie van Vlees.nl wél misleidend werd genoemd. Bovendien heeft Vlees.nl volgens haar de website recent aangepast. „Een door ons bestreden video hebben ze van de website gehaald, waardoor de rechtbank deze niet meer heeft beoordeeld. Ook verschillende teksten waar de rechter kritiek op had, zijn aangepast.”

De zaken bij de Reclame Code Commissie dienden in 2015 en 2017. Varkens in Nood kondigde na de laatste uitspraak aan naar de rechter te stappen als Vlees.nl haar website niet zou aanpassen.

Volgens Van de Riet van Vlees.nl was de Reclame Code Commissie niet bevoegd om een uitspraak te doen. De stichting maakt volgens hem geen reclame maar geeft louter informatie over de productie en consumptie van vlees.

Vlees.nl is enkele jaren geleden in het leven geroepen door de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de brancheorganisatie van de Nederlandse slachterijen. Dat gebeurde omdat het tweede kabinet-Rutte besloot de productschappen op te heffen. Voorheen verstrekte het Productschap Vee en Vlees informatie over de vleessector.