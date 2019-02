„We missen boot met kunstmatige intelligentie”

Nederland moet een nationaal plan krijgen voor kunstmatige intelligentie, anders missen we de boot. Daarvoor waarschuwt de StartupDelta, de organisatie die opkomt voor beginnende bedrijfjes in Nederland. Computersystemen met kunstmatige intelligentie zijn zo gebouwd dat ze zelf kunnen nadenken en zichzelf kunnen verbeteren.

De StartupDelta wil onder meer dat er regelingen komen om talenten op het gebied van kunstmatige intelligentie hier te houden. „Nu al worden Nederlandse talenten weggekaapt door buitenlandse bedrijven, terwijl er tegelijkertijd studentenstops op opleidingen als Kunstmatige Intelligentie zijn. Wetende dat dit een van de belangrijkste onderwerpen is vandaag de dag, is dat een meer dan zorgelijke ontwikkeling”, aldus directeur Nils Beers.

De StartupDelta zegt dat Nederland vorig jaar 102 miljoen euro heeft geïnvesteerd in start-ups die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Duitsland stak 243 miljoen euro in zulke bedrijven, Frankrijk 348 miljoen euro en in Groot-Brittannië ging het om 1,2 miljard euro. De StartupDelta wil dat dit verschil kleiner wordt.

Volgens de belangenvereniging telt Nederland momenteel 309 start-ups die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Daar werken zo’n 8500 mensen. De ‘hoofdsteden’ zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De bekendste start-ups die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie zijn betalingsbedrijf Adyen, boodschappenbezorger Picnic, onlinekiosk Blendle en zoekmachinebouwer Elastic.