„We hebben met Stile Floors goed idee, dat moet je ook in coronatijd durven realiseren”

We hebben nooit getwijfeld, benadrukken Gert-Jan Smit (34) en Thijs-Jan Tertoolen (33). Smit: „We hadden een goed idee. Dat blíjft goed, ondanks de omstandigheden, en dan moet je het ook in coronatijd durven realiseren.”

Eind februari, vlak voor de virusuitbraak, startten de twee inwoners van Genemuiden het bedrijf Stile Floors. Via hun website en foto’s en berichten op sociale media trekken zij de aandacht van de consument voor hun product: binnenvloeren. Over de trends in die markt geeft Thijs-Jan aan: „Pvc in visgraatdessin doet het erg goed. Maar tapijt komt terug, is onze overtuiging, en dan in de modulaire variant. Niet kamerbreed, maar in tegels en ‘planken’, waardoor het oogt als een harde vloer; met meer leggemak en de voordelen van textiel.”

Gert-Jan en Thijs-Jan kenden elkaar doordat hun vrouwen vriendinnen zijn. Beide mannen werkten bij een grote tapijtfabrikant, maar niet bij dezelfde. Gert-Jan: „Daar zijn we gevormd, we hebben er veel kennis en ervaring opgedaan.” Zelf was hij verantwoordelijk voor de planning. Thijs-Jan, die een commerciële functie had, vertelt: „We dronken regelmatig samen een biertje en toen groeide er iets. Je merkt dat je aan een volgende stap toe bent en dat je het ondernemerschap als ambitie deelt. We vullen elkaar zakelijk prima aan: ik doe de commerciële kant, Gert-Jan vooral de organisatorische.”

Iemand die contact zoekt, ontvangt een persoonlijk doosje met stalen. Daarna volgt een bezoek aan huis om op locatie alle mogelijkheden te tonen. Gert-Jan: „Geen grote showroom, maar naar de klant toe, is ons concept. Online en offline combineren, daar geloven wij in, dat maakt ons sterk. Aan de keukentafel voorkom je keuzestress; geen kunstlicht, maar zo realistisch mogelijk zien welke vloer het beste past in jouw interieur.”

Compensatiegedrag

Ontzorgen is een kernbegrip voor Stile Floors. „Ontzorgen door te organiseren”, licht Gert-Jan toe. „En te verbinden”, vult zijn collega aan. „Wij regelen alles, eventueel zelfs de aanleg van vloerverwarming, door een partnerbedrijf in te schakelen.” Dit laatste gebeurt ook voor het leggen van de vloer door „vakkundige” stoffeerders. „Wij willen bij elke ontmoeting met de klant de lach op zijn gezicht zien. Als internetbedrijf lig je onder een vergrootglas en dan moet echt alles helemaal kloppen.”

Inmiddels stromen er klanten toe uit het hele land, vooral uit de Randstad. Gert-Jan: „Corona, met de 1,5 meter afstand, maakte het de afgelopen tijd weleens lastig. Soms moest je de spullen voor de voordeur zetten en dan met de mensen communiceren via een open zijraam. Qua resultaten ondervinden we echter geen hinder. We kunnen niet vergelijken met een eerdere periode, maar we lopen in ieder geval voor op de uitgezette koers voor de opstartfase en we hebben ambitieuze plannen.

De consument lijkt door de beperkende maatregelen meer gefocust op het vinden van een product online. Dat zien we ook bij de generatie, de ouderen, die zich voorheen minder op sociale media richtte. Reclame online is in deze tijd erg belangrijk.”

Thijs-Jan voegt eraan toe: „En je ziet een soort compensatiegedrag. Zo kwamen we bij iemand die het geld van een geboekte reis had teruggekregen en besloot dat te investeren in een nieuwe vloer. Ofwel: we mogen niet op vakantie, dan heb ik recht op iets anders.”

>>rd.nl/startenincrisistijd

serie

Starten in crisistijd

Deel 7 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 8.