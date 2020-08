Waterschapsbank verschafte in crisis vrijwel evenveel krediet

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft ondanks de coroncrisis in de eerste jaarhelft vrijwel evenveel krediet verstrekt als in de eerste zes maanden van 2019. Ook de winst bleef vrijwel gelijk. De NWB leed geen verliezen vanwege niet terugbetaalde leningen.

De bank, die zich richt op de publieke sector, gaf voor 4,1 miljard euro aan leningen uit. Een jaar eerder was dat nog 4,4 miljard euro. Steeds meer van dat verstrekte geld, gaat naar groene projecten. De NWB wil dan ook uitleg gaan geven over de klimaatimpact van zijn financieringen en plant dat vanaf volgend jaar.

Door de coronamaatregelen moest de NWB meer geld uitgeven om veilig te kunnen blijven werken. Toch bleef de winst met 39 miljoen euro in de buurt van de 42 miljoen euro die in de eerste jaarhelft van vorig jaar in de boeken ging.

De NWB verwacht dat instanties zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven en woningcorporaties meer vraag naar leningen zullen hebben de rest van het jaar omdat de inkomsten in de publieke sector achterblijven. De bank denkt dan ook kredietvoorziening en winst op peil te kunnen houden in het hele jaar.