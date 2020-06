Wat merkt uw portemonnee van corona?

Bijna elke dag zijn er alarmerende berichten over de economische achteruitgang vanwege de coronacrisis. Wat merkt u daarvan in uw portemonnee?

De impact is het grootst als u uw baan verliest. Dan valt het vaste inkomen weg. De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde maandag dat de coronacrisis waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders hun baan kost. Volgens de centrale bank loopt de werkloosheid in 2020 op tot 4,6 procent van de beroepsbevolking. Omdat veel bedrijven pas volgend jaar zullen reorganiseren, stijgt de werkloosheid dan verder tot 7,3 procent. Dat betekent dat in 2021 zo’n 700.000 mensen geen baan hebben, en wel actief op zoek zijn naar werk.

Als uw baan behouden blijft, zal bij velen het salaris lager uitvallen dan verwacht. DNB verwacht dat de groei van het loon de komende jaren veel beperkter zal zijn dan voorafgaand aan de virusuitbraak werd voorzien.

Per Nederlander krimpt het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 6,4 procent, zo verwacht DNB. Dit is een bijna twee keer zo diepe neergang als tijdens de financiële crisis in 2009. Dat betekent dat Nederland gemiddeld genomen minder produceert, minder verdient en minder uitgeeft.

De productiedaling was in de Nederlandse industrie in april het hardst sinds jaren, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Als bedrijven minder produceren, zullen ze minder zzp’ers inschakelen. Die krijgen dus gemiddeld genomen minder opdrachten en dus ook minder inkomsten. Ook flexwerkers en uitzendkrachten zitten in de gevarenzone. Brancheorganisatie ABU meldde dinsdag dat de vraag naar uitzendkrachten hard is gedaald.

Het consumentenvertrouwen neemt af. Dat betekent dat we met z’n allen veel voorzichtiger zijn met het doen van grote aankopen. We laten de auto bijvoorbeeld liever nog eens repareren dan dat we een nieuwe te kopen. Omdat veel horecazaken de deuren gesloten houden, eten we veel minder buiten de deur. Als er qua salaris niets verandert, houden we dus aan het eind van de maand meer geld over op de bankrekening.

Als mensen vanwege de onzekere tijden de hand op de knip houden, zullen bedrijven die luxeartikelen en –diensten verkopen minder klanten krijgen. Sommige zaken gaan failliet waardoor u zomaar voor een dichte winkeldeur kan komen te staan.

Voor mensen die een huis willen kopen, heeft de sterke afname van het consumentenvertrouwen, de oplopende werkloosheid en de lagere inkomensgroei ook een positief gevolg. De huizenprijzen gaan daardoor de komende jaren waarschijnlijk dalen, zo verwacht DNB. De omslag op de woningmarkt komt waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar.

Aan de benzinepomp is ook een positief effect te merken. Door de dalende vraag naar olie, onder meer omdat vliegtuigen en schepen niet vertrekken, is de prijs van motorbrandstoffen zoals benzine en diesel gezakt. Om ongeveer dezelfde reden daalt de gasprijs.

Veel minder is het effect op de hypotheekrente. Die is tijdens de coronacrisis met 0,2 tot 0,3 procentpunt gestegen.