Wat hebben kabinet en sociale partners afgesproken?

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen. De komende twee jaar geldt een AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden. In 2023 wordt komen daar drie maanden bij. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Dat is drie jaar later dan eerst was besloten.

Vanaf 67 jaar stijgt de AOW mee met de levensverwachting, maar minder snel dat eerst was afgesproken.

De doorsneesystematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw, wordt afgeschaft. Jongeren betalen daardoor verhoudingsgewijs minder dan eerst mee aan het pensioen van ouderen. De premies van jongeren kunnen langer in beleggingen worden gestopt en leveren daardoor meer op.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen zich makkelijker aansluiten bij een pensioenfonds als zij dat willen. Daarnaast worden zzp’ers verplicht om zich te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Er komen regelingen voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen. De mogelijkheid om te sparen voor verlof wordt ruimer.

Het wordt mogelijk om het opgebouwde pensioen op te nemen op de ingangsdatum van het pensioen. Dit bedrag is maximaal tien procent en mag worden besteed aan bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek.

Er komt 800 miljoen euro vrij om mensen te helpen gezond en fit de pensioenleeftijd te halen.

De kans op korting van pensioenen wordt kleiner. Pensioenen hoeven minder geld achter de hand te houden. Wel veranderen pensioenen mee met de economie. Dus: sneller verhogen in goede tijden, en sneller verlagen in slechte tijden.