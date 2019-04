Washington houdt rekening met harde brexit

De regering-Trump houdt rekening met een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei dinsdag in een hoorzitting tegen politici dat voorbereidingen worden getroffen voor een brexit zonder deal.

Volgen Mnuchin is het punt bereikt dat een no-dealbrexit moet worden gezien als een reële optie. Volgens hem worden ontwikkelingen nauw gevolgd en wordt met beleidsmakers nauw samengewerkt om eventuele verstoringen op de markt en in de handel het hoofd te kunnen bieden.

Op woensdag is in Brussel een ingelaste EU-top waarin over mogelijk uitstel van de brexitdeadline wordt beslist.