Warren Buffett zakt op rijkenlijst na miljardengift

De Amerikaanse superbelegger en multimiljardair Warren Buffett moet genoegen nemen met een lagere plek in de top tien van rijkste mensen ter wereld, na een miljardendonatie. Volgens de Bloomberg Billionaires Index staat Buffett nu op plek negen met een geschat vermogen van 67,9 miljard dollar. In juni was dat nog plek vijf.

Deze week werd bekend dat Buffett een schenking heeft gedaan van 2,9 miljard dollar aan vier liefdadigheidsorganisaties van zijn familie en de Bill & Melinda Gates Foundation. Sinds 2006 heeft hij al ruim 37 miljard dollar aan goede doelen geschonken in de vorm van aandelen van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway. Overigens is de beurskoers van Berkshire dit jaar gezakt, wat ook een rol speelt.

De rijkste man ter wereld is Amazon-topman Jeff Bezos met een geschat vermogen van 183 miljard dollar, gevolgd door Microsoft-medeoprichter Bill Gates met 115 miljard dollar. Daarna komt Facebook-topman Mark Zuckerberg (92,4 miljard dollar), topman Bernard Arnault van het Franse luxehuis LVMH met 92 miljard dollar, voormalig Microsoft-topman Steve Ballmer (76,5 miljard dollar) en Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin met respectievelijk 71,1 miljard en 68,9 miljard dollar. Dan volgt de Indiase zakentycoon Mukesh Ambani met 68,3 miljard dollar. De tiende plek wordt ingenomen door Oracle-medeoprichter Larry Ellison (65 miljard dollar).