Warmtepomp nog brug te ver

„Oeps.” Henry (70) en Anneke (70) Bulten uit Almere slikken. Het gasloos maken van hun twee-onder-eenkapper van het bouwjaar 2000 gaat ruim 21.000 euro kosten. „Misschien zijn er over vijf jaar betere alternatieven voor een luchtwarmtepomp.”

„Het is een behoorlijk bedrag”, zegt Henry Bulten in de woonkamer. Samen met zijn echtgenote Anneke bestudeert hij de bedragen in de offerte die adviseur Henk Wagtho opstelde. „Ik wist wel ongeveer wat een luchtwarmtepomp kost. Maar nu ik de bedragen zwart-op-wit zie, denk ik er nog eens goed over na.” Ook zijn vrouw vindt het een prijzige investering, ondanks de subsidie en teruggave van btw op zonnepanelen.

Beiden zien nog te veel nadelen van verwarming op basis van warme buitenlucht. „Zo’n verwarmingssysteem maakt vrij veel lawaai”, zegt de gepensioneerde Henry. Hij vraagt zich af of het verstandig is om de investering nu te doen. „Er valt nu weinig te kiezen. Over vijf jaar zijn er vast meer mogelijkheden voor duurzame energie.”

Waterstofgas

Daarbij denkt hij aan waterstofgas, kernenergie en windenergie. „Ik verwacht dat in een stedelijke omgeving als Almere zo’n alternatief wel komt. Als het waterstof wordt, hoef je maar een kleine aanpassing aan de cv-ketel te doen.”

Liever wacht Bulten met de keuze tot de overheid een duidelijke richting aangeeft. „Wij kunnen wel heel idealistisch een beslissing nemen, maar de mogelijkheden verschillen per woonplaats.”

Overigens is een warmtepomp ook niet weggelegd voor iedereen, denkt hij. „Voor Jan met de pet is 13.000 euro niet op te brengen.” Zelf zal hij de financiering wel rond kunnen krijgen, schat hij in.

Gemotiveerd om milieubewuster te gaan leven, zijn Henry en Anneke wel. Wat kunnen wij reëel met ons huis bijdragen aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk op de aarde, vroegen ze zich af. Daarom gaven ze zich op voor de artikelenserie in het Reformatorisch Dagblad. „Op alle gebieden moet je een goede rentmeester zijn”, zegt Anneke. Verspilling vindt ze niet Bijbels. „Wat soberder leven kan best. Wij moeten geen dingen doen waarvan onze kinderen straks last krijgen.”

Het echtpaar wil in stappen hun twee-onder-eenkapwoning milieuvriendelijker maken. Dat is ook het advies van Wagtho. Sowieso komen er zonnepanelen. Zonne-energie leverde in de vorige woning –het stel verhuisde in 2018 van Middelburg naar Almere– 3000 kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat komt overeen met hun totale stroomverbruik.

Piepschuim

Daarnaast komt overstappen op elektrisch koken in de plannen voor. Verder pakt Henry misschien nog eens de isolatie aan. Die dateert van het jaar 2000. „Op de markt zijn nu betere materialen dan het in ons huis toegepaste piepschuim. Bijvoorbeeld thermokussens voor vloerisolatie. Dat kan al een graadje schelen.” Het echtpaar schat het huidige gasverbruik in op tussen de 1200 en 1500 kuub per jaar. Het elektriciteitsverbruik ligt op 3000 kWh per jaar, denkt Henry. „Alhoewel, dat zou wel eens meer kunnen worden.”

Misschien richt het echtpaar binnenkort een logeerkamer in op de bovenverdieping. Voor kennissen en vrienden, zegt Anneke. „Of voor mensen die in de knel zitten met woonruimte, zoals vluchtelingen.” De familie heeft in het verleden al vaker haar woning gedeeld met gasten. Grappend: „We willen gastvrij én gasvrij zijn.”

Offerte familie Bulten

Warmtepomp compleet geïnstalleerd 13.370

Set van 12 zonnepanelen à 300 Wattpiek, incl. montage 3.970

Vervangen oude ventilatiebox warmteterugwinsysteem i.v.m. defect 1.600

Inductiekookplaat met bladafzuiging incl. montage 1.818

Subsidie 2.500

Teruggave btw 833

Totaal te betalen (inclusief btw, na aftrek voordelen) 21.084