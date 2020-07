Warmteleveranciers gaan storingen publiceren na ingrijpen ACM

Aanbieders van blok- of stadsverwarming hebben een tik op de vingers gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) omdat ze niet of nauwelijks melding maakten van storingen. Voor klanten is het daardoor onduidelijk of zij voldoende gecompenseerd zijn voor de storingen.

De toezichthouder had navraag gedaan bij veertig warmteleveranciers. De betreffende bedrijven zijn verzocht hun verplichte registratie op orde te maken en te publiceren. De meeste leveranciers waren hiertoe direct bereid. De ACM kan eventueel nog lasten onder dwangsom of boetes opleggen.

Als onderdeel van de overgang naar hernieuwbare energie krijgen steeds meer huishoudens blok- en stadsverwarming. Mensen hebben recht op een vergoeding voor een storing als deze langer duurt dan acht uur. Zij krijgen 35 euro bij een storing vanaf acht uur. Voor iedere vier uur dat de storing langer duurt, hebben ze recht op een extra bedrag van 20 euro. Maar er zijn uitzonderingen. Een warmteleverancier hoeft geen compensatie uit te betalen als de storing minder dan 24 uur duurt en het de eerste storing is in een jaar tijd.