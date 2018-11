Warme weer pakt slecht uit voor Thomas Cook

Thomas Cook waarschuwt voor de tweede keer in korte tijd voor tegenvallende resultaten. Door het warme weer in de afgelopen zomer gingen minder Britten op vakantie in het buitenland, waardoor de winst lager uitvalt dan verwacht. De reisorganisator keert daarom geen dividend uit over zijn gebroken boekjaar.

Naast een tegenvallende vraag naar lastminutereizen in de vakantieperiode, kampte Thomas Cook ook met hogere eenmalige kosten, onder meer door onbetaalde hotelrekeningen. Verder kostten herstructureringen meer geld. Thomas Cook kampt al langer met goedkopere rivalen. De concurrentie is vooral hevig op de markt voor vakanties in Spanje, aldus topman Peter Fankhauser.

Vooruitlopend op de publicatie van definitieve cijfers over het afgelopen boekjaar meldde het bedrijf dat de operationele winst rond de 250 miljoen pond (bijna 282 miljoen euro) ligt. In september kwam het bedrijf ook al met een winstwaarschuwing. Toen ging de onderneming nog uit van een winst van 280 miljoen pond.