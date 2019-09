Warenhuisketen Hudson’s Bay vóór 2020 helemaal weg uit Nederland

Hudson’s Bay Company vertrekt voor het einde van het jaar uit Nederland. Het warenhuisketen maakte dat vrijdag aan zijn personeel bekend.

Hudson’s Bay heeft vijftien winkels in Nederland, en heeft zo’n 1400 medewerkers in dienst. De filialen, webshop en het hoofdkantoor worden „op of voor 31 december gesloten”, zo valt te lezen in een verklaring.

Het bedrijf heeft de afgelopen tijd „intensief samengewerkt met de ondernemingsraad en de bonden over een sociaal plan”. Daarover is overeenstemming bereikt. Donderdag waren de filialen van Hudson’s Bay gesloten. Op de deur van winkels in onder meer Amsterdam en Haarlem hing een brief met de mededeling dat de winkel die dag wegens een technische storing gesloten was.

Hudson’s Bay heeft een ruimer sociaal plan afgesproken voor zijn Nederlandse personeel dan noodzakelijk. Dat benadrukken de vakbonden in een reactie op het vertrek van de warenhuisketen uit Nederland. Hoewel het nieuws er al aan zat te komen is het triest voor het personeel, menen CNV en De Unie.

Het sociaal plan werd door Hudson’s Bay met de ondernemingsraad gesloten. De bonden adviseerden het inspraakorgaan daarbij. Het Canadese bedrijf heeft vrij veel personeel met korte contracten in dienst en geeft die ook een vergoeding, hoewel dat wettelijk niet nodig is. „Het sociaal plan is uitermate correct”, beoordeelde een woordvoerster van vakbond CNV. „Ze verlaten Nederland via de koninklijke weg.”

Mislukt

Dat Hudson’s Bay uiteindelijk mislukt is, komt door opportunisme van veel partijen, stelt een zegsman van De Unie. „Niet alleen Hudson’s Bay zelf verkeek zich op de Nederlandse markt, maar ook de pandeigenaren en gemeentes. Zij meenden een nieuwe V&D binnen te hebben gehaald.”

Hudson’s Bay laat momenteel weinig los over wat de plannen zijn met het langjarig gehuurde vastgoed van de warenhuisketen, zei topman Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefield vrijdag tegen het ANP. De panden zijn langjarig gehuurd door Hudson’s Bay, met een huurgarantie. Momenteel staat van die garantie nog 400 miljoen euro uit. “Er moet snel duidelijkheid komen”, vindt Lokerse. „Als je in Nederland afspraken maakt, dan houd je je daaraan.”