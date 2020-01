Wapenstilstand Frankrijk en VS in conflict digitaks

Frankrijk en de Verenigde Staten zijn een wapenstilstand overeengekomen in hun onderlinge geschil over het belasten van bedrijven die digitale diensten aanbieden. De landen kondigden aan dat ze samen zullen werken bij de herziening van internationale regels. Door dat kaderakkoord staat het Franse plan voor een digitaks tot eind dit jaar in de ijskast. Ook de vergeldingsmaatregelen waar de VS mee dreigden zijn van de baan.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en zijn Amerikaanse collega Steven Mnuchin hadden in de kantlijn van het Wereld Economisch Forum in Davos een ontmoeting over de Franse digitaks. Dat plan is een reactie op het belastingbeleid van grote techbedrijven waardoor ze in de meeste landen nauwelijks of geen belasting betalen. Volgens Le Maire werken de VS en Frankrijk nu samen aan een wereldwijde internationale oplossing voor digitale en internationale belastingheffing.

Zo’n 140 landen streven ernaar om later deze maand bij een OESO-bijeenkomst in Parijs hun steun uit te spreken aan een herziening van de internationale belastingregels. De voorbereidingen voor die bijeenkomst werden overschaduwd door het Frans-Amerikaanse conflict.