‘Walmart ontdook belasting in VS’

De Amerikaanse winkelketen Walmart heeft voor miljarden aan belastingen ontdoken in de Verenigde Staten. Daarvoor zette de onderneming een fictief Chinees bedrijf op. Dat schrijft de Amerikaanse website Quartz die een presentatie van een oud-bestuurder van Walmart inzag.

Walmart zette voor ‘Project Flex’ een Chinees bedrijf op dat door de belastingdiensten uit zowel China als de VS niet zou worden aangeslagen. Daar leidde het bedrijf geldstromen langs die te maken hadden met de miljarden aan goederen die Walmart jaarlijks in China inkoopt. In totaal zou de winkelketen op die manier 2,6 miljard dollar aan belasting hebben ontdoken.

Volgens door Quartz geraadpleegde belastingexperts kan de Amerikaanse belastingdienst IRS alsnog achter Walmart aan gaan. Ook de Chinese belastingdienst zou mogelijk vragen kunnen stellen.

Walmart ontkent iets fout te hebben gedaan. Het bedrijf stelt dat de zaak al jaren geleden bekeken is en dat de IRS het betreffende belastingjaar al heeft afgesloten.