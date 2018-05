Walmart neemt belang in Indiase onlinegigant

Walmart zet een grote stap in India. Het Amerikaanse supermarktbedrijf koopt een controlerend belang in de onlineretailer Flipkart. Dat bevestigt technologieconcern Softbank, dat grootaandeelhouder is van het Indiase technologiebedrijf. Details over de deal worden later bekendgemaakt.

Het gerucht over overname ging al langer, waarbij ingewijden verklaarden dat de grootste webretailer van India op een waarde van circa 20 miljard dollar werd geschat. Over het exacte bedrag voor de overname kon topman Masayoshi Son van Softbank niets zeggen. Hij liet wel weten dat het belang van zijn firma momenteel 4 miljard dollar waard is, waar het eerder 2,5 miljard dollar investeerde.

India geldt als de op twee na grootste markt voor winkelen online en die sector blijft de komende tien jaar naar verwachting groeien. Daarom broedt ook Amazon op verdere uitbreidingsplannen in het Aziatische land.