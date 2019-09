Walmart legt munitieverkoop aan banden

De grote Amerikaanse supermarktketen Walmart stopt met de verkoop van bepaalde soorten munitie en gaat klanten vragen niet meer zichtbaar een vuurwapen te dragen in zijn winkels. Het concern reageert daarmee op de publieke ophef over de vele schietpartijen in de Verenigde Staten, waaronder in een eigen winkel.

Walmart stopt met de verkoop van de geweer- en handvuurwapenmunitie nadat bestaande voorraden zijn weggewerkt. Daarnaast stopt het bedrijf met de verkoop van pistolen en revolvers in Alaska, de enige Amerikaanse staat waar het nog handvuurwapens verkoopt. Daarnaast vraagt Walmart voortaan aan klanten in bepaalde staten niet langer zichtbaar vuurwapens (open carry) bij zich te dragen in zijn winkels. Walmart zette eerder ook al stappen om de verkoop van bepaalde vuurwapens in te perken.

In augustus kwamen 20 mensen om en raakten 26 mensen gewond bij een schietpartij bij een Walmart in El Paso, Texas. Ook elders in de VS zijn er recent weer dodelijke schietpartijen geweest.