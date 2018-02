Walmart keldert op negatief Wall Street

De beurzen in New York zijn dinsdag in het rood gesloten. Beleggers keerden terug van een lang weekeinde want maandag was Wall Street dicht vanwege President’s Day. Supermarktconcern Walmart ging hard omlaag na tegenvallende resultaten en zorgde voor druk op het sentiment.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 24.964,75 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 2716,26 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 7234,31 punten.

Walmart kelderde ruim 10 procent, het zwaarste koersverlies in meer dan twee jaar. Bij de onlinetak van Walmart was afgelopen kwartaal sprake van een afzwakkende groei en de vooruitzichten voor dit jaar vielen tegen. Andere detailhandelaars gingen mee omlaag in het kielzog van Walmart. Zo daalden ketens als Kroger en Target tot 4,1 procent.

Doe-het-zelfketen Home Depot ging licht omlaag, ondanks meevallende cijfers dankzij de aantrekkende Amerikaanse huizenmarkt. Branchegenoot Lowe’s leverde 0,7 procent in.

Ook chipproducent NXP wist de aandacht op zich gericht. Chipfabrikant Qualcomm heeft zijn overnamebod op de in New York genoteerde Nederlandse branchegenoot flink verhoogd. In plaats van de eerder geboden 39 miljard dollar is het technologiebedrijf nu bereid zo’n 44 miljard dollar op tafel te leggen. NXP steeg 6 procent.

Door de voormalige chipdivisie van Philips voor een hogere prijs in te lijven kan Qualcomm mogelijk voorkomen dat het zelf wordt opgeslokt door rivaal Broadcom. Die heeft een ongevraagd bod gedaan van 121 miljard dollar. Voorwaarde is wel dat de overname van NXP wordt afgerond onder de oorspronkelijke voorwaarden, of helemaal wordt afgeblazen. Qualcomm daalde 1,3 procent en Broadcom won 0,3 procent.

Drogisterijketen Rite Aid dikte 3,3 procent aan. Supermarktbedrijf Albertsons maakte bekend de resterende divisies van het bedrijf over te zullen nemen. Dit nadat Walgreens Boots Alliance zich eerder al had gemeld voor de overname van onderdelen van Rite Aid. Door de deal maakt Albertsons ook de gang naar de beurs.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, leverde 7,3 procent in na een adviesverlaging door Citigroup.

De euro noteerde 1,2335 dollar, tegen 1,2345 bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 0,4 procent in prijs tot 61,90 dollar. Brentolie zakte 0,9 procent tot 65,09 dollar per vat.