Wall Street ziet olieopmars deels verdampen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. Beleggers waren vooral in de ban van eventuele nieuwe sancties tegen Iran. De olieprijzen en daarmee de beurskoersen van oliegerelateerde fondsen liepen daardoor aanvankelijk flink op, al verdampte de winst deels na een tweet van president Donald Trump. Daarnaast deden techbedrijven het onder aanvoering van Apple goed.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 24.357,32 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog, tot 2672,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 7265,22 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dinsdag zijn beslissing wereldkundig te maken over eventuele nieuwe sancties tegen Iran, een grote olieproducent. Uit vrees voor nieuwe sancties liepen de olieprijzen al enige tijd op, maar de stijging van maandag werd door de aankondiging tenietgedaan.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 69,90 dollar, na eerder op de dag voor het eerst sinds november 2014 boven de 70 dollar te zijn uitgekomen. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 75,38 dollar per vat. Oliefondsen profiteerden aanvankelijk flink van de prijsstijgingen. ExxonMobil eindigde nog 1,1 procent hoger, maar Chevron noteerde een min van 0,7 procent.

Apple steeg na de forse winst van vrijdag 0,7 procent. Voor het weekend liet topbelegger Warren Buffett weten zijn belang in de beurszwaargewicht fors te vergroten. Ook andere techbedrijven profiteerden van het sentiment onder beleggers. Zo stegen Tesla, Netflix, Amazon en Microsoft tot 3 procent.

AthenaHealth werd ruim 16 procent meer waard op het nieuws dat investeringsmaatschappij Elliott Management een bod op het gezondheidstechnologiebedrijf heeft uitgebracht. Het bod van 160 dollar per aandeel komt neer op in totaal bijna 6,5 miljard dollar.

Starbucks (min 0,4 procent) sloot een deal met Nestlé. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor een eenmalig bedrag van ruim 7 miljard dollar de producten van de Amerikanen buiten de koffieketen verkopen.

Voedselproducent Tyson Foods opende de boeken en zag zijn nettowinst dalen. De omzet van de vleesverwerker en voedingsproducent nam wel toe, maar minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Het aandeel herstelde van een lagere opening en won uiteindelijk 0,4 procent.

De euro was 1,1922 dollar waard, tegen 1,1919 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.