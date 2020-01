Wall Street zet winstreeks voort

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers borduurden voort op de winsten een dag eerder, toen de Amerikaanse president Donald Trump zijn handtekening zette onder een gedeeltelijk handelsakkoord met China. Daarnaast kwam een trits bedrijven met cijfers op de proppen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 29.187 punten. De graadmeter bereikte woensdag zijn hoogste slotstand ooit. De breed samengestelde S&P 500 steeg eveneens 0,5 procent, tot 3306 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 9319 punten.

Morgan Stanley won 6,5 procent na het openen van de boeken. De zakenbank boekte beter dan verwachte resultaten geholpen door sterke prestaties bij obligatiehandel en zakenbankieren. Branchegenoot BNY Mellon kon beleggers ondanks een hogere winst niet bekoren. De resultaten waren minder dan in doorsnee voorzien door een daling van de rentebaten. Het aandeel verloor 7,4 procent.

Juweliersketen Signet schoot 38,5 procent omhoog, waarmee het bedrijf op weg lijkt naar zijn beste dag op de beurs in decennia. Het winkelconcern zag in goede verkoopcijfers in de kerstperiode aanleiding zijn vooruitzichten voor 2020 te verhogen.