Wall Street zet winstreeks door

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend. Daarmee lijkt de winstreeks op Wall Street voorlopig aan te houden. Beleggers blijven gespitst op de ontwikkelingen rond het handelsconflict met China. Daarnaast haalde president Donald Trump weer uit naar het beleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent hoger op 26.233 punten. De brede S&P 500 klom 0,8 procent tot 2909 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 7905 punten.

De Chinese overheid heeft maatregelen aangekondigd om de investeringen in infrastructuur verder aan te jagen. Het is een poging van Peking om de afzwakkende economie op gang te houden te midden van alle handelsspanningen. Lokale Chinese overheden kunnen voor financiering van projecten voortaan gebruik gaan maken van speciale leningen.

Trump heeft wederom duidelijk gemaakt dat hij vindt dat de rentes in de Verenigde Staten omlaag kunnen. Via Twitter beklaagde hij zich over de koepel van centrale banken in de VS, de Federal Reserve, die volgens hem te hoge rentetarieven hanteert. Verder beschuldigde de president Europa en andere economische machtsblokken van het manipuleren van de waarde van valuta. Daarvan zouden de VS de dupe zijn.

Beyond Meat was een opvallende daler met een koersverlies van meer dan 11 procent. Analisten van JPMorgan hebben het advies voor de maker van vleesvervangers verlaagd. Beyond Meat maakte recent zijn beursdebuut en is sindsdien zo hard in waarde gestegen dat het aandeel volgens de kenners van de bank nu eigenlijk overgewaardeerd is.