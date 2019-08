Wall Street zet stijgende lijn voort

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de dag begonnen. Daarmee krijgt de opmars van de voorgaande dagen een vervolg. Op de beursvloer overheerst nog altijd optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Verder buigen beleggers op Wall Street zich over wat macro-economische gegevens en resultaten van computer- en technologieconcern Dell Technologies.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,5 procent hoger op 26.501 punten. De brede S&P 500 won ook 0,5 procent tot 2939 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 8006 punten.

De financiële markten zijn positief gestemd door berichten dat de VS en China bereid zijn in september te onderhandelen over hun handelsvete. Het risico dat de twee kemphanen elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan lijkt daardoor kleiner geworden.

Bedrijven die gevoelig zijn voor handelsspanningen krabbelden verder op, na de stevige winsten van donderdag. Zo wonnen technologiegigant Apple en vliegtuigbouwer Boeing tot 0,3 procent. Dat geldt in de chipsector voor fondsen als Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia, die tot 1,3 procent stegen.