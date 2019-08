Wall Street zet stap vooruit

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Het sentiment op Wall Street kreeg steun van optimistische opmerkingen van president Donald Trump over de handelsvete met China en de hoop op meer steunmaatregelen van centrale banken. Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei werd opnieuw uitgesteld. Wel werden meer Huawei-gerelateerde bedrijven op de zwarte lijst gezet.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie 1 procent hoger op 26.135,79 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2923,65 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 8002,81 punten.

Techreus Apple won 1,9 procent. Topman Tim Cook van de iPhone-maker heeft Trump uitgelegd dat Apple door de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten er qua concurrentiepositie op achteruitgaat. Grote tegenstrever Samsung heeft daar geen last van, aldus Cook. Trump liet weten dat Cook een beklijvend pleidooi had gehouden en zei na te denken over de zaak.

Bedrijven die gevoelig zijn voor het handelsconflict, zoals chipmakers, konden ook profiteren. Zo wonnen Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD) tot 3,4 procent. Verder was er aandacht voor cosmeticaproducent Estée Lauder die met beter dan verwachte cijfers op de proppen kwam. Het aandeel won 12,5 procent.

Entertainmentconcern Walt Disney (plus 0,1 procent) zag een eerdere winst nagenoeg verdampen. De koers zakte in na berichten dat het bedrijf jarenlang zou hebben gelogen over behaalde omzetten. Een klokkenluider zou de Amerikaanse beurswaakhond SEC daarover hebben verteld. Disney sprak de beschuldigingen tegen.

PG&E, dat al financieel in zwaar weer zit, verloor dik 25 procent. Het grootste nutsbedrijf van Californië zit flink in de problemen, omdat zijn apparatuur diverse grote bosbranden in de Amerikaanse staat zou hebben veroorzaakt. De onderneming moet mogelijk alleen al 18 miljard dollar betalen aan nabestaanden.

De euro was 1,1078 dollar waard, tegen 1,095 bij de slotbel in Europa eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 56,22 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 59,78 dollar per vat.