Wall Street zet neerwaartse lijn door

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in het rood geopend, na de stevige koersdalingen een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven bezorgd dat de coronacrisis voor een zware wereldwijde recessie gaat zorgen, ondanks maatregelen van autoriteiten om de economische impact te verzachten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 2,4 procent lager op 19.419 punten. De brede S&P 500 verloor 2 procent tot 2349 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,9 procent tot 6926 punten. Op woensdag waren minnen tot 6,3 procent te zien.

Beursexploitant New York Stock Exchange (NYSE) liet weten maandag zijn handelsvloeren tijdelijk te sluiten en over te gaan op volledig elektronische handel, nadat een handelaar en een werknemer deze week beide positief waren getest op het coronavirus.

De Europese Centrale Bank (ECB) kwam met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties ter waarde van 750 miljard euro om zo de economie te stimuleren. De Amerikaanse Federal Reserve kondigde op zijn beurt een steunprogramma voor beleggingsfondsen aan om de schadelijke effecten van de virusuitbraak op de financiële markten tegen te gaan. Door de crisis staan die fondsen onder druk omdat bedrijven en huishoudens hun geld uit die fondsen halen.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson (min 10 procent) zei zijn Amerikaanse fabrieken tot eind deze maand stil te leggen. Bij een fabrieksmedewerker is het virus geconstateerd. Autofabrikanten als General Motors (GM) en Ford Motor leggen eveneens de productie in Noord-Amerika stil. Ford schrapte bovendien het dividend. GM en Ford gingen tot 6,8 procent omlaag.

Hotelketen Marriott International schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar in verband met de coronacrisis en kelderde 13,9 procent. Ook restaurantbedrijf Darden Restaurants is veel onzekerder geworden over de resultaten en leverde 3,4 procent in.