Wall Street zet koersstijgingen door

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw in de plus gesloten. Daarmee borduurde Wall Street voort op de sterke koerswinsten van vrijdag, toen een beter dan verwacht banenrapport en uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell duidelijk voor opluchting onder beleggers zorgden. De markten hielden de ontwikkelingen rond de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,4 procent hoger op 23.531,35 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2549,69 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 6823,47 punten.

Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders sloten in december een wapenstilstand van negentig dagen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. Verder bleef de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden.

Qua bedrijven wist onder meer supermarktketen Kroger (plus 0,9 procent) de aandacht op zich gericht. Het bedrijf werkt samen met techconcern Microsoft aan innovaties in de supermarktsector. Kroger wil onder meer de concurrentie aangaan met webwinkelreus Amazon (plus 3,4 procent).

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla werd 5,4 procent hoger gezet. Tesla is maandag officieel begonnen met de bouw van zijn Chinese megafabriek in Shanghai. Topman Elon Musk was bij de ceremonie aanwezig. Het is de bedoeling dat hier later dit jaar de eerste wagens van de band rollen.

Farmaceut Eli Lilly (plus 0,5 procent) deed een bod op biotechnoloog Loxo Oncology van circa 8 miljard dollar. Loxo sprong ruim 60 procent omhoog. Ook was er aandacht voor discountketen Dollar Tree die 5,5 procent steeg. De activistische investeerder Starboard Value, die een belang nam in de keten, stuurt aan op een opsplitsing van het bedrijf en prijsverhogingen.

De euro was 1,1475 dollar waard, tegen 1,1466 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 48,67 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 57,54 dollar per vat.