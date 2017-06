Wall Street zakt verder weg van recordstanden

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met verlies geopend. Het ontbreekt aan nieuws om de handel een verdere impuls te geven. Ook zijn beleggers terughoudend in aanloop naar drie belangrijke agendapunten later in de week: de Britse verkiezingen, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en een optreden van de ontslagen FBI-directeur James Comey in het Congres.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,2 procent lager op 21.130 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2429 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 6281 punten. Maandag deden de belangrijkste graadmeters op Wall Street ook al een stapje terug van de vorige week bereikte records.

Qua bedrijfsfondsen weet onder meer farmaceut Perrigo de aandacht op zich gericht. Topman John Hendrickson maakte bekend circa een jaar na zijn aanstelling weer op te stappen. Het aandeel werd 1,6 procent minder waard.