Wall Street weer in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers aan de sessie begonnen. De stemming werd wederom gedrukt door zorgen over de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China, na dreigementen van president Donald Trump. Die zei op Twitter dat hij meer importheffingen gaat opleggen omdat de onderhandelingen met China te lang duren. Verder waren er nog wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,7 procent lager op 26.257 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 2911 punten en techbeurs Nasdaq verloor eveneens 0,7 procent op 8063 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd kregen opnieuw een tik. Chipbedrijven als NXP, Qualcomm, Intel en AMD leverden tot 1,6 procent in. Ook vliegtuigfabrikant Boeing (min 1,4 procent) en machinemaker Caterpillar (min 1 procent) stonden onder druk. Qua bedrijfsresultaten was er onder meer aandacht voor verzekeraar AIG (plus 7,2 procent), uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (min 1,4 procent) en farmaceut Allergan (min 1,8 procent).