Wall Street wacht op rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag aan het slot een wisselend beeld zien, met beperkte koersuitslagen. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleven boven de markt hangen. Beleggers op Wall Street keken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag wordt bekendgemaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde 0,3 procent lager op 26.492,21 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2915,56 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 8007,47 punten.

De Fed is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhogen. Dat zou de derde rentestap van dit jaar worden. Fed-president Jerome Powell zal het rentebesluit toelichten. Beleggers hopen daaruit een idee te krijgen van toekomstige rentestappen.

Op bedrijfsgebied stond Facebook (min 0,3 procent) in de belangstelling. De twee oprichters van Facebook-dochter Instagram, die de dagelijkse leiding van de fotodienst in handen hadden, vertrekken. Naar verluidt zouden ze de toenemende bemoeienis van Facebook-topman Mark Zuckerberg zat zijn.

Luxeconcern Michael Kors Plus (plus 2 procent) neemt het Italiaanse modehuis Versace over voor 2,1 miljard dollar. Het bedrijf verandert ook zijn naam naar Capri om weer te geven dat het nu meer is dan alleen modemerk Michael Kors. Vorig jaar werd ook al het schoenenmerk Jimmy Choo overgenomen.

Verder was hamburgerketen Sonic een opvallende stijger met een plus van bijna 19 procent. De keten van drive-in restaurants wordt voor 2,3 miljard dollar inclusief schuld overgenomen door Inspire Brands, het moederbedrijf van restaurantketens Arby’s, Buffalo Wild Wings en Rusty Taco.

Daarnaast was er ook nieuws over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Volgens onderzoeksbureau Conference Board is het vertrouwen van Amerikanen in de economie in september gestegen naar het hoogste niveau in achttien jaar, geholpen door de sterke arbeidsmarkt en de belastingverlagingen van president Donald Trump.

De euro was 1,1769 dollar waard, net als bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 72,29 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent tot 81,75 dollar per vat.