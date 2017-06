Wall Street wacht op rentebesluit Fed

De beurzen in New York zijn woensdag met beperkte uitslagen geopend. Beleggers op Wall Street kijken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Alom wordt verwacht dat de Federal Reserve de rente verder zal verhogen. Daarnaast zijn er cijfers over de inflatie en winkelverkopen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang vrijwel vlak op 21.331 punten. De brede S&P 500 daalde licht tot 2439 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte een fractie tot 6217 punten.

De Fed publiceert om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de toelichting door Fed-voorzitter Janet Yellen en de nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie. Mogelijk valt daaruit meer op te maken over het tempo waarin de rente de komende tijd wordt verhoogd. De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart opnieuw een rentestap volgde.

De inflatie in de VS is in mei afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. De inflatie kwam die maand uit op 1,9 procent op jaarbasis, tegen 2,2 procent in april. Daarnaast gingen de detailhandelsverkopen vorige maand onverwacht omlaag.

Die tegenvallende macrocijfers oefenden druk uit op de dollar. De Amerikaanse munt ging omlaag ten opzichte van andere valuta’s. De euro was na bekendmaking van die cijfers 1,1273 dollar waard, tegen 1,1208 dollar rond het middaguur.