Wall Street voorzichtig van start

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag iets lager geopend. Beleggers kijken uit naar onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een nieuw handelsverdrag. Wel worden topbestuurders van techbedrijven Facebook en Twitter door de Amerikaanse Senaat gehoord over het gevecht tegen krachten die verkiezingen proberen te beïnvloeden. Verder ging Tesla omlaag na nieuwe opvallende uitspraken van topman Elon Musk.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 25.903 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2890 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 8067 punten.

Canada en de VS praten in Washington verder over een handelsverdrag dat het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta moet vervangen. Donderdag en vrijdag onderhandelden de buurlanden daar ook al over, maar ondanks voortgang werd er geen akkoord bereikt. President Donald Trump voerde de druk op door te zeggen dat hij de deal met Mexico ook zonder dat Canada meedoet door wil laten gaan. De Canadese premier Justin Trudeau herhaalde nog maar eens dat geen deal voor zijn land beter is dan een slechte deal.

Tesla-baas Musk noemde een Britse duiker die hij al eerder een pedo noemde een kinderverkrachter. De eerdere uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan en uiteindelijk bood hij zijn verontschuldigingen aan. Tesla ging ruim 2 procent omlaag.