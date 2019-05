Wall Street voorzichtig uit de startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. De handelsbesprekingen staan weer in de schijnwerpers, na geluiden dat de Verenigde Staten en China snel tot een akkoord willen komen. Verder verwerken beleggers kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven, waaronder DowDuPont en Qualcomm.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,3 procent lager op 26.363 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2920 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 8044 punten.

Verschillende media meldden dat de VS en China mogelijk vrijdag al een nieuwe handelsdeal ondertekenen. Delegaties van de twee landen onderhandelen al maanden over een vergelijk, dat een einde moet maken aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten. Er zou onder meer toegewerkt worden naar afspraken over het terugdraaien van Amerikaanse importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen.

DowDuPont leverde bijna 2 procent in na kwartaalcijfers. Het chemieconcern gaf al twee keer in korte tijd een winstwaarschuwing wegens slechte weersomstandigheden. Qualcomm liet weten tot wel 4,7 miljard dollar van Apple te krijgen wegens niet-betaalde licenties. Omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal stelden volgens analisten evenwel teleur. Het aandeel Qualcomm ging 2,7 procent omhoog.

Tesla maakte bekend 2 miljard dollar te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. De maker van elektrische auto’s boekte een koerswinst van 4 procent.