Wall Street voorzichtig uit de startblokken

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag zonder grote koersbewegingen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van de grote banken Goldman Sachs en Citigroup. De blik van beleggers was verder onder meer gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 26.400 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omhoog naar 2907 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 7990 punten.

Na de sterke cijfers van Wells Fargo en JPMorgan Chase vorige week kwamen nu Goldman Sachs en Citigroup met resultaten. Goldman zag de baten en de nettowinst teruglopen, maar deed het wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel zakte desondanks 1,5 procent.

Citigroup zette in de afgelopen periode een iets hogere winst in de boeken, onder meer dankzij lagere belastingen. De baten daalden licht, mede door minder inkomsten uit de handel in aandelen. Citigroup won 0,5 procent.

De VS en China komen stapje voor stapje dichter bij een handelsakkoord. De VS zouden hun eis dat China de eigen industrie niet meer mag ondersteunen, afgezwakt hebben. In plaats daarvan richten de Amerikaanse onderhandelaars zich op andere zaken.