Wall Street vlak op laatste handelsdag 2017

De Amerikaanse effectenbeurzen zijn vrijdag zonder grote koersuitslagen aan de laatste handelsdag van 2017 begonnen. Beleggers op Wall Street kijken terug op een uitstekend beursjaar, waarin de hoofdgraadmeters in New York record op record stapelden, geholpen door de sterke economische groei, de hoge bedrijfswinsten en optimisme over de belastinghervormingen van president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang nagenoeg onveranderd op 24.842 punten. De Dow ging bijna 26 procent omhoog dit jaar. De breed samengestelde S&P 500 steeg licht tot 2688 punten. Voor heel 2017 is de S&P circa 20 procent gestegen. De technologiebeurs Nasdaq zakte licht tot 6947 punten. De Nasdaq liet sinds begin dit jaar een koerswinst van 29 procent optekenen.

Goldman Sachs verloor 0,5 procent. De grote bank denkt dat de nieuwe Amerikaanse belastingwet het resultaat in het vierde kwartaal met ongeveer 5 miljard dollar kan drukken. Dat zou vermoedelijk een fors verlies betekenen.