Wall Street vindt weg weer omhoog na beurscrash

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke winsten geopend. Daarmee is sprake van enig herstel na een van de slechtste beursdagen sinds de financiële crisis in 2008. Het sentiment verbeterde nadat president Donald Trump had beloofd de Amerikaanse economie te ondersteunen. Ook krabbelden de ingeklapte olieprijzen weer op.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 3,8 procent hoger op 24.753 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 3,7 procent tot 2845 punten en techbeurs Nasdaq pluste 3,6 procent tot 8229 punten.

Trump beloofde dinsdag met een pakket maatregelen te komen die de Amerikaanse economie ondersteunen. Ook wordt een korting of verlichting van de loonbelasting besproken met het Congres.

Olieprijzen toonden weer wat herstel na de stevige verliezen van maandag. Ook om een andere reden ging de aandacht uit naar oliefondsen. Lokale overheden in Hawaii klaagden onder meer ExxonMobil (plus 5,9 procent) en Chevron (plus 5,1 procent) aan om hun rol bij klimaatverandering.

Cruisemaatschappij Royal Caribbean schrapt zijn financiële doelstellingen voor dit jaar vanwege de effecten van het coronavirus. Het aandeel won desondanks 3,5 procent.

Luchtvaartmaatschappijen stonden ook in de schijnwerpers door het virus. Delta Air Lines (plus 4 procent) gooide dinsdag zijn financiële verwachtingen voor het lopende kwartaal en het boekjaar overboord. American Airlines (plus 3,5 procent) sneed op zijn beurt in de capaciteit. Southwest Airlines stond 2,7 procent hoger nadat de baas van de maatschappij in zijn eigen salaris sneed om kosten te besparen.