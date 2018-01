Wall Street verwerkt cijferstroom

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gemengd aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Verder is na drie dagen een einde gekomen aan de sluiting van Amerikaanse overheidsinstanties. Nu kunnen alle ambtenaren weer aan de slag.

De Dow-Jonesindex opende 0,1 procent lager op 26.185 punten. De brede S&P 500 steeg juist 0,1 procent tot 2835 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 7429 punten.

In de eerste handelsminuten ging veel aandacht uit naar Netflix, vanwege veel beter dan verwachte cijfers. De aanbieder van internettelevisie wist wereldwijd veel meer nieuwe abonnees te verwelkomen dan waar rekening mee was gehouden. Dit was ook terug te zien in de omzet van Netflix die een derde hoger uitviel. Het aandeel steeg bijna 11 procent.

Ook telecomaanbieder Verizon werd na het openen van de boeken hoger gezet. Johnson & Johnson en Procter & Gamble speelde juist wat kwijt, omdat de cijfers van het medische bedrijf en de producent van was- en verzorgingsproducten tegenvielen.

Zonnepanelenmaker First Solar en witgoedproducent Whirlpool kregen er verder respectievelijk zo’n 7 en 4 procent bij. Beleggers reageerden hier op het nieuws dat president Donald Trump importtarieven op bepaalde wasmachines en zonnepanelen heeft goedgekeurd.