Wall Street verwerkt cijfers over uitkeringsaanvragen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten geopend, na de flinke plussen een dag eerder. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Daarnaast worden weer bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent hoger op 23.633 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,8 procent tot 2821 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,8 procent tot 8561 punten.

Het aantal werkloze Amerikanen dat zich afgelopen week aanmeldde voor een uitkering is op 4,4 miljoen uitgekomen. In totaal hebben zich sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor steun. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel op straat gezet.

De olieprijzen zitten verder in de lift. Olie- en gasproducenten als ExxonMobil en Chevron stegen tot 1,8 procent. Woensdag kreeg het sentiment op Wall Street steun van een opleving van de olieprijzen. De oliesector staat de laatste tijd zwaar onder druk, met fikse prijsdalingen door zowel de coronacrisis als een recente prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië.

Aan het cijferfront gaat de aandacht onder meer uit naar farmaceut Eli Lilly. Het bedrijf verhoogde in het afgelopen kwartaal de omzet geholpen door stijgende verkopen van diabetesmedicatie en doordat geneesmiddelen werden gehamsterd door de coronacrisis. Eli Lilly verloor desondanks 0,8 procent.