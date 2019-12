Wall Street verder omlaag door handelsonrust

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag duidelijk lager geopend, na de koersverliezen op maandag. Uitlatingen van president Donald Trump dat hij het sluiten van een handelsdeal met China mogelijk over de presidentsverkiezingen heen wil tillen, wakkerden de vrees voor langere onzekerheid aan. Een dag eerder drukten tegenvallende industriecijfers op het sentiment.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1 procent lager op 27.493 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 3082 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 8467 punten.

Trump liet vanuit Londen, waar hij voor een NAVO-top is, weten dat het tekenen van een deal met China van hem afhangt. Volgens de president staan de Chinezen juist te popelen om te tekenen. Volgens Trump is het „in bepaalde opzichten beter” om pas na de verkiezingen een deal te sluiten. Welke opzichten dat zijn, zei hij niet. Trump zei verder na te denken over meer heffingen tegen Frankrijk. Daarmee slaat hij terug voor een zogeheten digitaks die Frankrijk oplegde aan Amerikaanse techbedrijven.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen werden lager gezet. Machinebouwer Caterpillar zakte 2,6 procent in het rood. In de chipsector leverden Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia tot 3 procent in. Apple moest een verlies slikken van 2,2 procent.

Ook was er overnamenieuws. Staalbedrijf AK Steel wordt voor 1,1 miljard dollar overgenomen door ijzerertsproducent Cleveland-Cliffs. AK Steel ging 2,3 procent vooruit, maar Cleveland-Cliffs kelderde bijna 15 procent.