Wall Street verdeeld het weekend in

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag verdeeld het weekend ingegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer kwartaalcijfers van techbedrijven Dropbox en Nvidia. Ook was er zwaar tegenvallend nieuws van Symantec en farmaceuten stonden in de schijnwerpers door een speech van president Donald Trump over medicijnprijzen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 24.831,17 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2727,72 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor een fractie tot 7402,88 punten.

Cloudopstagdienst Dropbox kon met de eerste kwartaalrapportage sinds zijn beursdebuut niet overtuigen en ging dik 2 procent omlaag. Chipmaker Nvidia leverde na het openen van de boeken ook ruim 2 procent in en in het kielzog ging de koers van branchegenoot AMD (min 1,5 procent) eveneens omlaag.

Symantec trok de aandacht van beleggers, met een koersval van 33 procent. Het bedrijf achter antivirussoftware Norton meldde een intern onderzoek te zijn begonnen. Waar het precies om gaat is niet duidelijk, maar de uitkomst kan in ieder geval invloed hebben op de definitieve jaarcijfers van Symantec.

Trump ontvouwde nieuwe plannen om hoge kosten voor medicijnen in te dammen. Hij zei zich daarbij echter vooral te richten op niet-Amerikaanse bedrijven. Beleggers reageerden opgelucht en farmaceuten als AbbVie, Pfizer en Merck wonnen tot bijna 3 procent.

Verder zakte verfproducent PPG dik 5 procent, na het ontdekken van een fout in zijn eerstekwartaalcijfers waardoor miljoenen dollars verkeerd in de boeken staan. De concurrent van AkzoNobel heeft een van de accountants ontslagen.

Een andere opmerkelijke verliezer was Gamestop, met een min van 2,5 procent. Bij de grote verkoper van computerspellen stapte de topman op om persoonlijke redenen. Hij stond nog maar zo’n drie maanden aan het roer.

De euro was 1,1943 dollar waard, tegen 1,1942 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 70,55 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 77,02 dollar per vat.