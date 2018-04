Wall Street veert op van flinke koersval

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag aardig herstel zien na de stevige koersval van maandag toen met name de techfondsen harde klappen kregen. Beleggers op Wall Street hadden vooral aandacht voor het beursdebuut van muziekstreamingdienst Spotify en productiecijfers van Tesla. Amazon ging omhoog na berichten dat het Witte Huis nog geen actie aan het plannen is tegen het bedrijf.

De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent hoger op 24,033,36 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent tot 2614,45 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 6941,28 punten.

Spotify koos niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij werden door het van huis uit Zweedse bedrijf geen nieuwe aandelen uitgegeven. De introductieprijs bedroeg 165,90 dollar per aandeel, waarmee Spotify werd gewaardeerd op bijna 30 miljard dollar. De koers sloot uiteindelijk op 149,01 dollar per aandeel.

Tesla won 6 procent. Het bedrijf meldde dat zijn productiedoelstelling voor de nieuwe Model 3 niet is gehaald. Het bedrijf vervaardigde afgelopen week 2020 elektrische voertuigen van dat model, terwijl was gemikt op 2500 auto’s. Tesla denkt echter wel dat de productiedoelstelling voor de Model 3 halverwege het jaar haalbaar is en dat dan een positieve kasstroom kan worden behaald. Daardoor hoeft Tesla geen extra geld op te halen, waar analisten wel op speculeerden.

Amazon steeg 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wordt in het Witte Huis nog niet gepraat over actie tegen de webwinkelgigant ondanks herhaalde dreigementen van president Trump. Ook andere techfondsen zaten in de lift. Zo wonnen Apple, Facebook en Google-moeder Alphabet tot 1 procent.

De grote Amerikaanse autofabrikanten hadden ook een goede dag, geholpen door beter dan verwachte verkopen op de thuismarkt in maart. Zo steeg General Motors (GM) 3,3 procent, Ford Motor boekte een plus van 2,7 procent en Fiat Chrysler sprong ruim 9 procent vooruit.

Mediaconcern CBS (plus 4,4 procent) kon ook op aandacht rekenen. CBS zou azen op een overname van branchegenoot Viacom (min 3,7 procent), al zou de biedingsprijs onder de marktwaarde kunnen uitkomen.

De euro was 1,2266 dollar waard, tegen 1,2262 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 63,52 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 68,11 dollar per vat.