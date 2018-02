Wall Street toont herstel na koersval

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag na een licht lagere opening enig herstel zien van de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers waren op zoek naar koopjes en stapten weer in de markt. De zorgen over een krapper monetair beleid werden even naar de achtergrond verdrongen.

De Dow-Jonesindex noteerde een halfuur na aanvang 0,5 procent hoger op 24.436 punten. De Dow beleefde maandag met een min van 4,6 procent nog het grootste verlies in tijden. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2665 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 7013 punten.

Kenners hadden eerder al gewaarschuwd dat er een koerscorrectie aan zat te komen. De opmars die de aandelenmarkten vorig jaar doormaakten werd voor een groot deel gestuwd door het stimulerende beleid van centrale banken.

Wat betreft bedrijven zijn de ogen gericht op General Motors (GM). Het autoconcern moest afgelopen kwartaal eenmalig meer dan 7 miljard dollar afschrijven in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Afgezien daarvan ging het best goed en de resultaten waren beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Het moederbedrijf van Cadillac en Chevrolet profiteerde vooral van eerder doorgevoerde bezuinigingen en hogere prijzen van auto’s. Het aandeel GM steeg 5 procent.

Ook Allergan gaf een kijkje in de boeken. De farmaceut, bekend van onder meer botox, heeft in het vierde kwartaal winst geboekt door sterke vraag naar zijn medicijnen. Bovendien kon het Amerikaanse bedrijf succesvolle testresultaten overleggen voor migrainemedicijn ubrogepant. Allergan ging 4,9 procent vooruit.