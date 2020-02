Wall Street stijgt naar nieuwe records

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag naar nieuwe records gestegen. Net als in Azië en Europa reageerden beleggers op Wall Street positief op het besluit van China om de importheffingen op sommige Amerikaanse goederen te halveren. Ook verwerkten ze een nieuwe stroom cijfers van bedrijven. De zorgen over het nieuwe coronavirus lijken steeds verder weg te ebben op de financiële markten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 29.379,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er ook 0,3 procent bij tot 3345,78 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 9572,16 punten.

Socialemediabedrijf Twitter wist meer gebruikers aan zich te binden. Verder klom de kwartaalomzet voor het eerst naar meer dan 1 miljard dollar. Twitter maakte een koerssprong van 15 procent.

Qualcomm (min 0,3 procent) liet bij zijn handelsbericht weten dat de Europese Commissie opnieuw onderzoekt of de chipfabrikant misbruik maakt van zijn marktpositie. De commissie heeft het bedrijf vragen gesteld over de verkoop van chips die worden gebruikt in apparaten die werken met 5G.

Tabaksfabrikant Philip Morris International (plus 2,7 procent) denkt dit jaar zijn winst met een vijfde op te kunnen voeren dankzij de toenemende populariteit van zijn sigarettenvervanger IQOS. De onderneming wees daarbij naar de uitstekende verkoopprestaties in het afgelopen kwartaal.

Verder stond Tesla opnieuw in de belangstelling. Volgens mediaberichten sluit de maker van elektrische auto’s zijn winkels in China vanwege het nieuwe coronavirus. Tesla steeg evenwel 1,9 procent na de presentatie van een wetsvoorstel over elektrische laders.

Cosmeticamerk Estée Lauder verwacht door de uitbraak van het coronavirus minder make-up, parfum en huidverzorgingsproducten te verkopen in de komende tijd. Het bedrijf waarschuwde voor zwakkere resultaten, maar werd ruim 5 procent hoger gezet.

De euro was 1,0979 dollar waard tegen 1,0980 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 51,05 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 55,08 dollar per vat.