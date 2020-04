Wall Street stijgt flink, hoop op oliedeal stuwt sentiment

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink hoger geëindigd. Daarmee werd de opgaande lijn voortgezet die een dag eerder was onderbroken met kleine minnen. De hoop op een deal die een einde maakt aan de prijzenoorlog in de oliesector stuwde het sentiment, terwijl er ook positieve ontwikkelingen waren in de strijd tegen het coronavirus. Verder verwerkten beleggers de beslissing van Bernie Sanders om zich terug te trekken als presidentskandidaat van de Democraten.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 3,4 procent hoger op 23.433,57 punten. De brede S&P 500 steeg ook 3,4 procent tot 2749,98 punten en techgraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 8090,90 punten.

Beleggers blijven zich afvragen of Rusland en Saudi-Arabië later deze week bij een vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten een wapenstilstand in hun prijzenoorlog kunnen sluiten en de productie gaan verlagen om de olieprijzen te stutten. Algerije bevestigde dat vrijdag gesproken wordt over een forse verlaging van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 10,6 procent duurder op 26,13 dollar. Brentolie kostte 5,5 procent meer op 33,36 dollar per vat.

McDonald’s won 1,1 procent. De fastfoodketen zag de vergelijkbare winkelverkopen in het eerste kwartaal dalen door de coronacrisis. Het bedrijf trok ook zijn prognose in en verwacht minder te investeren in nieuwe restaurants dit jaar.

Jeansmaker Levi Strauss (plus 9,3 procent) gooide vanwege de coronacrisis eerdere prognoses voor dit boekjaar overboord. De impact van het virus op de resultaten van de maker van spijkerbroeken en andere mode is nog ongewis. In het lopende tweede kwartaal zal de impact „significant” zijn, waarschuwde Levi Strauss.

Videochatbedrijf Zoom gaf aan verschillende verbeteringen door te voeren aan zijn software. Eerder hadden het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en Google het gebruik van de software aan banden gelegd vanwege zorgen om de veiligheid na een reeks aan het licht gekomen tekortkomingen. Het aandeel werd 3,6 procent hoger gezet.

Digitaal prikbord Pinterest publiceerde cijfers over gebruikersaantallen die beter waren dan verwacht en steeg bijna 12 procent.

De euro was 1,0856 dollar waard, tegen 1,0863 dollar bij het slot van de Europese beurzen.