Wall Street stevig omlaag na rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen gesloten. Beleggers reageerden teleurgesteld dat de Federal Reserve na diens eerste renteverlaging in meer dan tien jaar niet meteen een heel traject van renteverlagingen voor ogen heeft. De historische rentestap zelf hadden de financiële markten al min of meer zien aankomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 26.864,27 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2980,38 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in op 8175,42 punten.

Met de renteverlaging van een kwart procentpunt probeert de koepel van centrale banken de Amerikaanse economie een zetje te geven. Dat is nodig in verband met de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie. Met een soepeler monetair beleid zou een vertraging van de economische groei voorkomen kunnen worden. Bij veel beleggers leefde daarom hoop dat er meer renteverlagingen zouden aankomen. Dat laatste sluit de Fed overigens niet uit, maar er wordt niet op voorgesorteerd.

Beleggers verwerkten verder weer veel bedrijfsresultaten, plus het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Zo ging Apple na cijfers ruim 2 procent vooruit. De techreus is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen en rekent voor het lopende vierde kwartaal van het gebroken boekjaar op meer omzet dan analisten hadden voorzien.

Industrieconcern GE leed in het afgelopen kwartaal een flink verlies door hoger dan verwachte herstructureringskosten. Wel is GE positiever over de uiteindelijke prestaties dit jaar. Het aandeel zakte met bijna 1 procent.

Chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) ging verder ruim 10 procent omlaag, na tegenvallende omzetverwachtingen. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer muziekstreamingdienst Spotify (min 0,2 procent), autoconcern Fiat Chrysler (plus 1,7 procent) en navigatiedienstverlener Garmin (plus 2,6 procent).

De euro zakte na het rentebesluit van de Fed terug naar 1,1067 dollar, van 1,1132 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 57,97 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 65,17 dollar per vat.