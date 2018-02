Wall Street start in de plus

De beurzen in New York zijn maandag in de plus aan de nieuwe week begonnen. Ze zetten daarmee de lijn voort van vrijdag, toen al sprake was van een duidelijk herstel op Wall Street van de zware koersdalingen eerder die week. Beleggers kijken onder meer uit naar de precieze plannen voor infrastructuurinvesteringen die president Donald Trump later op de dag zal ontvouwen.

De Dow Jones stond kort na de openingsbel 1 procent hoger op 24.444 punten. De brede S&P 500 won ook 1 procent tot 2644 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 6939 punten.

President Trump heeft plannen om 200 miljard dollar te pompen in infrastructuurprojecten in de VS zoals wegen, bruggen en luchthavens. Lokale overheden en private investeerders zouden daarop nog eens 1500 miljard dollar aan investeringen in infrastructuur moeten doen. De verwachting van grote investeringen in infraprojecten droeg mede bij aan de sterke opmars op de beurzen sinds de verkiezing van Trump.

Chipbedrijf Qualcomm ging 1,6 procent omhoog. Branchegenoot Broadcom (plus 1,5 procent) heeft meer dan 100 miljard dollar aan financiering rond voor de overname van Qualcomm. Vrijdag wees Qualcomm nog een verhoogd overnamebod van Broadcom van 121 miljard dollar van de hand.