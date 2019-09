Wall Street sluit verdeeld

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De renteverlaging door de Federal Reserve ijlde na op de financiële markten. Het beurssentiment kreeg enigszins steun door verschillende macro-economische cijfers, die beter waren dan verwacht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 27.094,79 punten. De bredere S&P 500-index eindigde vlak op 3006,79 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 8182,88 punten.

Op macro-economisch vlak bleek de verkoop van bestaande koopwoningen in augustus onverwacht toegenomen. Een belangrijke barometer over de vooruitzichten van de economie bleef onverwacht gelijk in augustus ten opzichte van een maand eerder. Er was door economen een daling voorzien.

De Fed haalde bij zijn rentebesluit een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. Het was de tweede verlaging van de centrale bank in 2019, bedoeld om de impact van de tragere wereldwijde economische groei en de gevolgen van het handelsbeleid van president Donald Trump te voorkomen.

Bij de bedrijven wist techreus Microsoft de aandacht op zich gericht. Microsoft gaat voor 40 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Verder beloont de onderneming zijn aandeelhouders met een hoger dividend. Het aandeel Microsoft won 1,8 procent. Winkelketen Target kondigde op zijn beurt aan voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het opkoopprogramma moet in de loop van volgend jaar worden afgerond. Target won 0,8 procent.

Datadog schoot ruim 39 procent omhoog bij zijn beursdebuut. Het bedrijf, dat diensten op het gebied van cloudmonitoring levert, heeft volgens verschillende rapporten voor zijn beursgang een bod gekregen van Cisco Systems. Datadog zou dat hebben afgewezen.

Bouw- en ingenieursbedrijf McDermott kelderde bijna 27 procent door zorgen over een mogelijk faillissement. Telecom- en mediabedrijf AT&T won 1 procent na berichten dat het de verkoop onderzoekt van DirecTV.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 58,36 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 64,59 dollar per vat.