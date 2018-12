Wall Street sluit rumoerig jaar hoger af

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn op oudjaarsdag met winsten gesloten. Beleggers reageerden opgetogen op een tweet van president Donald Trump, in een verder rustige handelssessie. Maar daarmee werd niet voorkomen dat de graadmeters bezien over heel het jaar behoorlijk hebben moeten inleveren. Wall Street kende zelfs zijn slechtste jaar sinds 2008.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 23.327,46 punten. Daarmee is sprake van een jaarverlies van bijna 6 procent. De brede S&P 500 kreeg er maandag 0,9 procent bij op 2506,85 punten, wat eveneens een jaarverlies van zo’n 6 procent oplevert. Technologiebeurs Nasdaq, die de laatste handelsdag van het jaar 0,8 procent won, zakte met een stand van 6635,28 punten rond de 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Trump twitterde afgelopen weekend dat hij lang met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping heeft gesproken. Er zou schot zitten in de onderhandelingen over het handelsconflict tussen beide landen. Beleggers kijken niettemin terug op een jaar vol hoofdpijndossiers. Naast alle onrust door de handelsspanningen stond het sentiment onder druk door rumoer over bijvoorbeeld de brexit en recent de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid. De Federal Reserve schroefde verder de rente een aantal keer op en ook dat had zijn weerslag op de financiële markten.

In de Dow heeft de Amerikaanse farmaceut Merck & Co het in 2018 het beste gedaan, met een koerswinst op jaarbasis van zo’n 34 procent. Ook bij branchegenoot Pfizer, die er bijna 19 procent bijkreeg, zat de beurswaarde flink in de lift. Zakenbank Goldman Sachs was in de lijst de grootste verliezer van het jaar. Het aandeel speelde circa 36 procent kwijt.

Het koersverloop van Apple was daarnaast opvallend. Op de laatste handelsdag van 2017 was een aandeel in het technologieconcern nog ruim 169 dollar waard. De prijs piekte afgelopen zomer op 233,47 dollar, waardoor de totale beurswaarde van Apple boven de 1000 miljard dollar uitkwam. Maar inmiddels is Apple al weer een tijdje geen ‘biljoenenbedrijf’ meer. Het aandeel sloot het jaar op 156,79 dollar. Apple is daarmee nog maar zo’n 750 miljard dollar waard.