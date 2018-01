Wall Street sluit positief na einde „shutdown”

De effectenbeurzen in New York zijn maandag met nieuwe records gesloten. Beleggers verwerkten het nieuws uit Washington dat politici een akkoord hebben bereikt over de overheidsfinanciering. Verder werd onder meer gekeken naar cijfers van oliedienstverlener Halliburton en was er een reeks overnameberichten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 26.214,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2832,97 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1 procent hoger op 7408,03 punten.

De Amerikaanse overheid lag sinds zaterdag deels stil doordat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Het nu bereikte akkoord maakt een voorlopig einde aan die impasse. Een zogenaamde ‘shutdown’ heeft doorgaans overigens niet heel veel effect op de effectenbeurzen, mits die niet te lang duurt. Wel liepen de beursgraadmeters na het akkoord wat op.

Halliburton steeg 6,4 procent. Het bedrijf leed in het vierde kwartaal een verlies, maar dat was grotendeels te wijten aan een voorziening die het bedrijf nam voor de belastinghervorming in de VS. Ook moest Halliburton afschrijven in verband met achterstallige betalingen in Venezuela. De omzet steeg wel fors.

Verder was er het nodige overnamenieuws. Biotechnologiebedrijf Bioverativ steeg bijna 62 procent na het nieuws dat het bedrijf wordt overgenomen door Sanofi. De Franse farmaceut legt 11,6 miljard dollar op tafel voor de Amerikaanse onderneming die zich richt op middelen tegen bloedziektes zoals hemofilie. Daarnaast telt biotechnoloog Celgene (plus 0,3 procent) 9 miljard dollar neer voor branchegenoot Juno (plus 26,8 procent).

Verzekeraar AIG daalde 0,9 procent op berichten over een akkoord over een overname van herverzekeraar Validus. Daarmee is een bedrag van 5,6 miljard dollar gemoeid. Validus steeg 44 procent.

Het aandeel Apple werd door beleggers 0,8 procent lager gezet door nieuwe geruchten over een tegenvallende vraag naar het topmodel smartphone van het technologiebedrijf, de iPhone X. Daarnaast was er een adviesverlaging voor het technologiebedrijf.

De euro was 1,2260 dollar waard, tegen 1,2247 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 63,49 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder, op 69,23 dollar per vat.