Wall Street sluit onrustig kwartaal positief af

De beurzen in New York zijn donderdag op de laatste handelsdag van een turbulent eerste kwartaal met behoorlijke winst gesloten. Vrijdag blijft de handel dicht vanwege Goede Vrijdag. De techfondsen op Wall Street toonden wat herstel van de verliezen van de afgelopen dagen. Webwinkelgigant Amazon riep de toorn van president Donald Trump opnieuw over zich af, maar wist een eerdere min weg te poetsen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,1 procent op 24.103,11 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2640,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 7063,44 punten.

Trump viel het bedrijf van miljardair Jeff Bezos aan omdat het nauwelijks belasting zou betalen aan staten en gemeenten. Ook verwijt Trump Amazon het postsysteem te misbruiken als bezorgdienst en veel kleine winkeliers van de markt te drukken. Trump heeft Amazon vorig jaar al herhaaldelijk op de korrel genomen. Amazon steeg 1,1 procent.

Facebook (plus 4,4 procent) kondigde in de nasleep van het privacyschandaal aan de banden met grote datahandelaars te verbreken. Die bedrijven hielpen adverteerders hun reclamegeld gericht te besteden. Onder meer de Britse privacytoezichthouder reageerde daar positief op.

Tesla liet met een plus van 3,2 procent wat herstel zien van het forse verlies een dag eerder. Het bedrijf bleef in de belangstelling staan vanwege een onderzoek naar een dodelijk ongeluk met een elektrische auto van het merk en een zeer kritisch analistenrapport.

Verder opende Constellation Brands de boeken. Het drankbedrijf, vooral bekend van Corona, haalde een hoger dan verwachte winst en schroefde het dividend met 42 procent omhoog. De koers van Constellation ging 3,4 procent vooruit.

Verder verwerkten beleggers cijfers over werkloosheidsuitkeringen, consumentenbestedingen en de industriële bedrijvigheid rond Chicago. De Universiteit van Michigan meldde dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gestegen naar het hoogste niveau sinds 2004. Het vertrouwen wordt gestut door de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt en de positieve economische vooruitzichten.

De euro was 1,2303 dollar waard, tegen 1,2287 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 64,93 dollar. Brentolie klom 1,1 procent naar 70,27 dollar per vat.